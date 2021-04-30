Зеленая мартышка из зоопарка Екатеринбурга улетела жить в Ленинградскую область

Самолет с мартышкой вылетел из столицы Урала 29 апреля. Фото: Екатеринбургский зоопарк

Екатеринбургский зоопарк попрощался с одним из своих питомцев. В частный зоопарк Ленинградской области на самолете отправилась жить зеленая мартышка.

- 29 апреля через аэропорт Кольцово из Екатеринбурга в Ленинградскую область отправлена зеленая мартышка, - уточняют в Управлении Россельхознадзора по Свердловской области. – Животное находилось в специальной клетке. Примат направлен в адрес получателя.

В самом зоопарке уточняют, что это первенец семьи зеленых мартышек, обитающих у них с 2018 года

- У нас живет семейная группа – самец Иосиф и две самки - Нонна и Илона, - поясняют в пресс-службе зоопарка. Отправлен был их подросший первенец, который перестал уживаться с младшими братьями. Малыши обычно растут с матерью, пока не достигнут самостоятельности, после чего их отправляют в другой зоопарк.