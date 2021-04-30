Свердловчанка отсудила 30 тысяч за укус питбуля

Точку в деле поставил Свердловский областной суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Каменска-Уральского Галина Ж. отсудила 30 тысяч рублей у мужчины, чья собака укусила ее за ногу. В августе прошлого года на женщину напал питбуль, которого выгуливали без намордника.

- От испуга женщина закричала. Из-за случившегося Галина была вынуждена обратиться за медицинской помощью в травматологическое отделение, где ей было назначено лечение - курс антирабической вакцины против бешенства, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Галина подала иск, прокурор просил взыскать с хозяина собаки 50 тысяч рублей. Суд Каменска-Уральского постановил выплатить женщине 30 тысяч. Владелец питбуля обжаловал решение в областном суде, но там оставили решение первой инстанции без изменений.

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