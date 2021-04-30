«Диктант Победы» написали более 15 тысяч свердловчан

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

29 апреля в рамках федерального партийного проекта «Единой России» «Историческая память» в Свердловской области состоялась международная патриотическая акция «Диктант Победы». Традиционно написать его можно было как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Принять участие в Диктанте могли все желающие. На выполнение задания было отведено 45 минут. Центральной региональной площадкой стал «Дворец молодежи».

Секретарь Свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий традиционно принял участие в Диктанте:

- Международная патриотическая акция «Диктант Победы» вносит важный вклад в защиту исторической памяти. В диктанте участвуют школьники и студенты, ветераны боевых действий, ветераны труда, волонтеры, представители органов власти всех уровней. Наш национальный лидер Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсифицировать её историю. Этот тезис отражен в поправках к Конституции, и «Единая Россия» реализует это в конкретных исторических акциях. История каждой российской семьи тесно переплетена с подвигом народа. Например, мой дед во время фашистской оккупации работал в депо на станции крупного украинского железнодорожного узла, помогал партизанам. Отец после войны трудился на восстановлении шахт Донбасса и награжден медалью «За доблестный труд в годы войны». Я этого никогда не забывал. «Диктант Победы» связывает все поколения наших соотечественников и поддерживает интерес молодежи к истории, - подчеркнул Виктор Шептий.

Как сообщил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Сергей Никонов, для наших земляков и, особенно, для молодого поколения «Диктант Победы» — это не просто проверка знаний, но и возможность напрямую прочувствовать историю нашей Родины в один из самых тяжелых её моментов.

- Это именно то, что делает нас единой нацией. Победители диктанта получат возможность присутствовать на параде Победы в Москве, - отметил Сергей Никонов.

По предварительным данным, количество участников «Диктанта Победы» на площадках Свердловской области превысило 15 тысяч человек. Тест на знание событий событий Великой Отечественной войны проходил на 493 площадках.

Международную историческую акцию «Диктант Победы» «Единая Россия» организует уже третий год подряд совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и движением «Волонтеры Победы».

В 2021 году «Диктант Победы» прошел на 16 тысячах площадок в 80 странах мира. По предварительным данным, Диктант написали более полутора миллионов человек.