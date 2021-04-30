Убийца пытался инсценировать свое алиби Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском вынесли приговор 59-летнему Владимиру Колчанову, который зарубил топором пенсионера МВД. По версии следствия, убийца нанес жертве три удара топором. Примечательно, что Колчанов помогал пенсионеру вести хозяйство на участке.

- В конце мая 2020 года потерпевший вновь пригласил Владимира Колчанова в гости, где они распивали спиртное и играли в нарды. В определенный момент между ними произошла ссора, - рассказали подробности дела в прокуратуре Свердловской области.

После этого Колчанов через огород покинул территорию домовладения, избавился от топора, а затем гулял по поселку, спрашивая у местных жителей, не видели ли они потерпевшего, создавая себе алиби. Придя домой, Колчанов сжег в печи свою одежду.

А уже на следующий день инсценировал обнаружение трупа. Суд отправил его в колонию строгого режима на 11 лет.

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