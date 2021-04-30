Куда обращаться, если укусил клещ: график работы пунктов в майские праздники

Если же всё-таки возникла необходимость выйти в лесопарковые зоны, необходимо использовать защитную одежду Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Впереди нас ждут длинные майские праздники. А это значит, что есть шанс не только съездить на шашлыки, но и стать жертвой укуса клеща. Самая эффективная мера профилактики клещевого вирусного энцефалита – вакцинопрофилактика.

Но даже если вы привиты, а тем более если не привиты, не следует допускать присасывания клеща, а для этого не стоит посещать заведомо опасные территории: леса, необработанные парки, кладбища и прочие.

Кроме того, не следует забывать о само- и взаимоосмотрах каждые 2 часа. Если вас укусил клещ и вы не привиты от клещевого вирусного энцефалита либо имеете незавершенный или нарушенный курс прививок, то Вам показана экстренная иммуноглобулинопрофилактика, которую вы можете получить в травматологических пунктах по месту жительства.

Вот как будут работать пункты с 1 по 10 мая.

Фото: свердловское управление Роспотребнадзора