В этом году в уральской столице будет открыто 130 городских и 20 загородных оздоровительных лагерей Фото: Артем КИЛЬКИН

30 апреля 2021 года на Госуслугах начался прием заявок в детские лагеря Екатеринбурга. Прием заявлений на предоставление путевок для летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году будет осуществляться:

- в загородные лагеря – с 30 апреля по 9 мая (на все смены);

- в городские лагеря – с 4 по 13 мая (на все смены);

- в санатории – с 5 по 14 мая (на все периоды).

Также подать заявления с пакетом документов можно через отделения МКУ «Центр муниципальных услуг», ГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» согласно графику работы.

Для того, чтобы подать заявление через портал Госуслуг заявителю необходимо зарегистрироваться и иметь подтвержденную учетную запись. Процедуру регистрации необходимо пройти заранее.

Для подачи заявления в электронном виде с использованием портала Госуслуг заявителю необходимо выполнить следующие действия:

1) установить в личном кабинете текущее местоположение «Свердловская область/Екатеринбург»;

2) выбрать в разделе «Категории услуг» последовательно пункты меню:

- «Семья и дети»;

- «Путевки в детские лагеря, оздоровительные учреждения и компенсации за них»;

- «Предоставление путевок для летнего отдыха детей в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием), санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях, специализированных (профильных) лагерях, детских лагерях различной тематической направленности муниципального образования «город Екатеринбург»;

«Получить услугу».

3) выбрать вид заявления на портале из числа предложенных;

4) заполнить форму заявления и подтвердить необходимость получения муниципальной услуги, выбрав пункт меню «Подать заявление».

Если заявление подается через портал Госуслуг, то документально указанные сведения необходимо подтвердить через МФЦ или ЦМУ в течение 5 рабочих дней.

Если заявление подается другим, определенным выше способом, то оригиналы документов необходимо иметь с собой.

Напомним, в этом году в уральской столице будет открыто 130 городских и 20 загородных оздоровительных лагерей, из которых 2 ведомственных: «Звездный» и «Чайка», в том числе 18 муниципальных детских оздоровительных учреждений. В 2021 году ЕМУП «Водоканал» передал в муниципальное ведомство лагерь «Юность».