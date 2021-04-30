Из-за репетиции парада Победы в Екатеринбурге изменят маршруты общественного транспорта

С 20:00 и до окончания движения будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина на участке от улицы Луначарского до Московской, по улице Татищева от Красноуральской до Ленина, а также по Московской от Радищева до Дворца молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург ждут грандиозные вечерние пробки. Всему виной очередная репетиция парада Победы, которая начнется в 20:00 и продлится до раннего утра. Вновь в центре города перекроют площадь 1905 года, а также проезд по улице Бориса Ельцина и 8 Марта.

Из-за этого часть автобусов и трамваев пойдет в объезд.

- С 20:00 и до окончания движения будет закрыто движение трамваев по проспекту Ленина на участке от улицы Луначарского до Московской, по улице Татищева от Красноуральской до Ленина, а также по Московской от Радищева до Дворца молодежи, - сообщили в ТТУ города.

Фото: ТТУ Екатеринбурга

Фото: ТТУ Екатеринбурга