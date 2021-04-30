Ургант высмеял Сталина из Екатеринбурга

Также Ургант пошутил, что если бы Сталин Овсепович работал таксистом, то у него в салоне можно было бы курить трубку Фото: Александр ГЛУЗ

Иван Ургант посмеялся над 51-летним жителем Екатеринбурга Сталином Овсеповичем. Мужчину назвали в честь генералиссимуса, чем он очень гордиться. С 2011 года Сталин Овсепович не может устроиться на работу, хотя когда-то был водителем автобуса.

- Как рассказал Сталин, его отец был убежденным поклонником Сталина и назвал сына в честь Сталина, Сталиным, - рассказал телезрителям Ургант.

Сталин Овсепович родился в 1966 году в Узбекистне, ровно через десять лет после знаменитого доклада Хрущева «О культе личности и его последствиях», в котором тот раскрыл всю малоприятную правду о своем предшественнике. Но отец, армянин по национальности и ярый сталинист, был возмущен правдой. И в ответ на разоблачение, в самый разгар оттепели, назвал сына в честь советского диктатора.

Также Ургант пошутил, что если бы Сталин Овсепович работал таксистом, то у него в салоне можно было бы курить трубку.

- В детском саду меня никогда не дразнили. Но вот во взрослой жизни с таким именем оказалось сложно. Как только слышат мое имя, сразу напрягаются, - признается Сталин Овсепович. - Хотя иногда имя идет на пользу делу. Например, раньше я работал в Екатеринбурге водителем автобуса. И как-то один мужчина не хотел платить за проезд. Тогда кондуктор закричала мне через весь салон: «Сталин, останови автобус. Тут не хотят оплачивать!» Этот «заяц» тут же достал кошелек, да еще и добавил: «Вот вам деньги. Только не вызывайте Сталина! – рассказывал в 2013 году «Комсомолке» Сталин Овсепович.