В Свердловской области введен особый противопожарный режим

В Свердловской области до 2 мая сохраняется высокий уровень пожарной опасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 30 апреля 2021 года на территории всей Свердловской области вводится особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Куйвашев.

С этого дня на Среднем Урале запрещено пользоваться открытым огнем, жечь мусор, сухую траву, разводить костры. По поручению главы региона областное министерство природных ресурсов обеспечит в круглосуточном режиме работу диспетчерской службы Уральской базы авиационной охраны лесов. Министерство общественной безопасности во время действия режима будет следить за тем, как его соблюдают в муниципалитетах.

Из-за сильного ветра высокая пожарная опасность в Свердловской области сохраняется до 2 мая.

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