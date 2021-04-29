После гибели медведя Умки Екатеринбургский зоопарк проверит прокуратура

Умка прожил в Екатеринбургском зоопарке 23 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский зоопарк после трагической гибели белого медведя Умки проверит Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура. Главная цель надзорного ведомства – получить ответ на вопрос: должным ли образом велось наблюдение за состоянием здоровья питомцев учреждения.

Также прокуратура проверит, в безопасных ли условиях содержатся животные и доступен ли для них необходимый уровень экстренной ветеринарной помощи. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Об этом информирует пресс-служба свердловской прокуратуры.

Белый медведь Умка погиб утром 20 апреля после того, как проглотил детский мячик, брошенный в вольер кем-то из посетителей. Умка прибыл в Екатеринбург 24 апреля 1998 года после того, как остался без матери в дикой природе. Теперь в зоопарке остался только один белый медведь Айна.