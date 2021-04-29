Погода в Екатеринбурге на 30 апреля 2021 года: прохладно, но сухо

В последний день апреля в Екатеринбурге будет прохладно Фото: Алексей БУЛАТОВ

30 апреля 2021 года в Екатеринбурге ожидается сухая, но прохладная погода. Осадков синоптики в этот день не прогнозируют.

Утром будет +3…+5 градусов, днем потеплеет до +8 градусов, а к вечеру вновь станет прохладнее: +4…+6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до отметки в +2 градуса.

На протяжении всего дня ожидается малооблачная погода. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-7 метров в секунду. Магнитное поле спокойное.

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