У абонентов «Билайна» в Екатеринбурге появились проблемы со связью

У абонентов "Билайна" отсутствует мобильный интернет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во второй половине дня 29 апреля у абонентов сотового оператора «Билайн» в Екатеринбурге и Свердловской области начались перебои с мобильным интернетом, а также с сотовой связью. Такие же проблемы есть и в некоторых других регионах России.

Часть звонков на Урале сеть не пропускает, а мобильный интернет не работает массово. В компании признают наличие технических проблем и говорят, что занимаются решением вопросов.

- В данный момент у части абонентов «Билайн» в Свердловской области и в некоторых других регионах могут наблюдаться подобные затруднения, и технические службы прилагают максимальные усилия для решения вопроса. Приносим извинения за возникшие неудобства, - комментируют ситуацию в компании.