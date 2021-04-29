Детей из Екатеринбурга летом распределят по 18 загородным лагерям

Дети отдохнут в 18 лагерях Фото: Артем КИЛЬКИН

Летом 2021 года школьники из Екатеринбурга отправятся отдыхать в 18 загородных лагерей. Туда отправятся 23 тысячи школьников.

Сейчас загородные лагеря в полную силу готовят к новому сезону. Их проверяют на противопожарную безопасность, а также на соблюдение санитарных условий. Об этом информирует пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Во время подготовки в лагере «Красная гвоздика» обновят инженерную инфраструктуру, в «Уральских самоцветах» проводят капитальный ремонт корпусов, косметические ремонты проводятся в загородных лагерях имени Титова, «Спутник», «Маяк» и «Каменный цветок».