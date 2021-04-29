Погиб как актер Антон Ельчин: на Урале водителя задавила собственная машина

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В городе Кушва Свердловской области в 22:50 28 апреля 2021 года произошла трагедия, в результате которой погиб 19-летний парень.

Молодой человек поставил машину ВАЗ-111930 во дворе дома №46 по улице Рабочая, после чего направился с автостоянки домой.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

- Водитель автомобиля не принял необходимые меры, в результате чего произошло самопроизвольное движение транспортного средства с последующим наездом на молодого человека, который в результате ДТП погиб, - рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Известно, что водительский стаж погибшего парня составлял 1 год 9 месяцев. Сотрудники ГИБДД осмотрели место ДТП, опросили очевидцев, установили личность погибшего. Сейчас ведется расследование для установления точной причины ДТП.

Отметим, что по такой же причине в 2016 году погиб американский актер российского происхождения Антон Ельчин, которого к колонне дома придавил собственный внедорожник.