В майские праздники из Екатеринбурга организуют 1384 авиарейсов

Аэропорт Кольцово опубликовал расписание на праздники Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге опубликовал расписание на период с 1 по 10 мая 2021 года. Всего из уральской воздушной гавани в праздники отправятся 1384 авиарейса по 49 российским и 12 зарубежным направлениям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Кольцово.

Самое популярное заграничное направление – Дубай, куда с 1 по 10 мая 2021 года из Екатеринбурга отправятся 8 рейсов. Также популярными направлениями остаются: Ларнаку, Каир, Минск и Ереван.

Больше десяти вылетов в сутки запланировано на черноморское побережье: в Сочи, Симферополь и Анапу. Кроме этого, из российских направлений остаются популярными – Калининград, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Минеральные Воды.