Срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование продлен до 14 мая

Фото: предоставлено пресс-службой партии "Единая Россия"

С такой инициативой выступил Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», председатель Регионального оргкомитета Виктор Шептий сегодня, 28 апреля, на заседании Федерального оргкомитета предварительного голосования. Предложение поддержали и другие регионы, а также председатель Федерального оргкомитета, сенатор Александр Карелин.

- В последние дни в Свердловский региональный оргкомитет поступило большое количество заявлений от кандидатов предварительного голосования. Только за два дня, 26-28 апреля, подано 105 заявлений. Это более четверти от числа всех заявлений, поступивших с середины марта. В Свердловской области проходит предварительное голосование по отбору кандидатов для выдвижения не только в Госдуму и Заксобрание, но и 35 муниципальных представительных органов. Необходима детальная проверка всех документов – включая справки, предоставляемые по месту работы, о членстве в общественных организациях, отсутствии судимости и так далее. «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая из года в год проводит максимально открытое, прозрачное предварительное голосование, принять участие в котором могут все желающие члены и сторонники партии, а также беспартийные. Но все требования к кандидатам, заложенные в Положениях о порядке проведения предварительного голосования, должны быть соблюдены. Например, кандидатом не может стать человек с иностранным гражданством, счетами в зарубежных банках или имеющий судимость. Для того чтобы помочь кандидатам качественно оформить все документы, требуется дополнительное время, — пояснил Виктор Шептий.

В итоге федеральный оргкомитет решил продлить срок выдвижения кандидатов на предварительное голосование «Единой России» продлен до 14 мая включительно.

Регистрация избирателей продлится до 28 мая включительно на сайте PG.ER.RU

Само предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая.