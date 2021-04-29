Поссорился с охранниками: в Екатеринбурге вандал исписал подъезд ЖК надписями в поддержку Навального

Вандал орудовал в ЖК "Московский квартал". Фото: гугл-карты

В Екатеринбурге 19-летний парень поссорился с охранниками ЖК «Московский квартал» на Московской,198. Чтобы отомстить обидчикам, молодой человек вооружился баллончиком с краской и изрисовал подъезд различными надписями.

- На 16-м этаже дома мужчина сделал надпись «Навальный фри», на 14-м этаже он написал «Слава КПСС», а на 9-м оставил надпись, выражающую неуважение к действующей власти, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.

На место выезжала следственно-оперативная группа. По камерам видеонаблюдения полицейские смогли установить, к кому вандал пришел в гости, а вскоре и задержать самого «художника».

В прошлом парень уже привлекался к административной ответственности за мелкое хищение чужого имущества и за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации (в последний год по этой статье в основном судили людей, у которых не было маски или тех, кто нарушал режим самоизоляции). На «художника» вновь составили административный протокол за мелкое хулиганство.