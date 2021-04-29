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Общество29 апреля 2021 15:01

В Екатеринбурге введут сертификаты для посещения секций и кружков

Постановление подписал глава города Алексей Орлов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Подобные сертификаты вводятся для детей от 5 до 18 лет

Подобные сертификаты вводятся для детей от 5 до 18 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге введут сертификаты на посещение детьми секций и занятий дополнительного образования. Постановление подписал глава города Алексей Орлов. Департамент образования будет принимать заявления на получение такого документа, позже зарегистрирует в специальном реестре и активирует его. Родителей учащихся оповестят, где можно будет получить такой сертификат.

- Сертификаты дополнительного образования вступают в действие при условии их финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования «город Екатеринбург», - говорится в постановлении, подписанном Алексеем Орловым.

Подобные сертификаты вводятся для детей от 5 до 18 лет, их цель – это отследить, сколько человек занимаются в определенных кружках.