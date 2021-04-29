В Нижнем Тагиле отопительный сезон завершится 11 мая 2021 года. Такое решение приняли из-за устоявшейся теплой погоды в городе и положительной температуры воздуха. По предписанию прекращение подачи тепла будет поэтапным. Планируется, что весь процесс займет около семи дней. В последнюю очередь будут отключать школы и детские сады.

- Для того чтобы подготовить магистральные, внутриквартальные и внутридомовые тепловые сети к следующему отопительному сезону, теплоснабжающие организации подготовили графики гидравлических испытаний тепловых сетей, - отмечают в мэрии Нижнего Тагила.

После завершения испытаний все тепловые насосные станции и сети будут переведены в летний режим работы.