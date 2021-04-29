Свердловская магистраль присоединилась к всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна»

Фото: предоставлено СвЖД

30 апреля на Свердловской железной дороге пройдет масштабный субботник в рамках всероссийской экологической акции «Зеленая Весна». В мероприятии примут участие более девяти тысяч сотрудников во всех регионах магистрали.

Работники, не занятые в этот день в основном производственном процессе, выйдут на уборку скопившегося за зиму мусора с территории парков и скверов, приведут в порядок служебно-технические здания и производственные площадки, очистят от несанкционированных свалок полосу отвода железной дороги. В рамках подготовки к сезону летних перевозок будет проводиться уборка вокзальных и привокзальных территорий и пассажирских платформ.

Фото: предоставлено СвЖД

В преддверии Дня Победы отдельное внимание будет уделено приведению в порядок мемориалов и памятных знаков, установленных в честь воинов-железнодорожников и других участников Великой Отечественной войны.

Различные природоохранные и социально значимые мероприятия под эгидой проекта «Зеленая Весна» будут проходить на Свердловской магистрали до конца мая.

Фото: предоставлено СвЖД

Всероссийский субботник «Зеленая Весна» проводится ежегодно по инициативе неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского. Свердловская железная дорога присоединяется к федеральному проекту уже в шестой раз.

С 2015 года в экологических субботниках приняли участие почти 70 тыс. железнодорожников. В рамках акции на Свердловской магистрали была проведена уборка 4,8 млн кв. м территории предприятий, 17 млн кв. м полосы отвода, а также 225 тыс. кв. м прилегающих городских площадок и лесопарковых зон. На специализированные полигоны для утилизации было вывезено более 2 тыс. тонн отходов.