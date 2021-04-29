Известный хоккеист Вячеслав Фетисов посетил Белоярскую АЭС

Фото: пресс-служба Белоярской атомной электростанции

Легенда советского хоккея и депутат государственной думы Вячеслав Фетисов приехал на Урал, чтобы посетить Белоярскую атомную электростанцию. Ему показали объекты социальной инфраструктуры города Заречного, а также встретился с начинающими хоккеистами из молодежной команды «Феникс», пообщался с игроками и раздал желающим автографы.

- На атомной станции он посетил машинный зал энергоблока № 4 БН-800 и пообщался с оперативным персоналом блочного пункта управления. Вячеслав Фетисов был впечатлен технологиями реакторов на быстрых нейтронах, аналогов которым нет нигде в мире, - сообщают в пресс-службе Белоярской атомной электростанции.

Под приятным впечатлением от увиденного Вячеслав Фетисов оставил запись в книге почетных гостей АЭС, где оставил следующее сообщение: «Большая честь и гордость прикоснуться к величию российского ума. Так держать! Удачи и дальнейших побед!».