В столице Урала прошли совместные учения спецслужб

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

28 апреля 2021 года в столице Урала состоялись совместные учения специалистов аварийно-диспетчерской службы АО «Екатеринбурггаз» и спецслужб города.

Согласно легенде, на территории газораспределительного пункта в Ленинском районе злоумышленники заложили взрывное устройство. На данном ГРП установлена система телеметрического контроля, поэтому сигнал о происшествии сразу поступил в аварийно-диспетчерскую службу АО «Екатеринбурггаз».

В течение пяти минут на объект прибыла аварийная бригада, которая и обнаружила посторонний предмет, похожий на взрывное устройство. Немедленно были вызваны сотрудники полиции, скорой помощи, МВД, МЧС и АО «ЕЭСК».

Специалисты «Екатеринбурггаза» отключили участок от газоснабжения, провели проверку объекта на загазованность. Слесарь при спуске в газовый колодец получил перелом ноги, ему была оказана первая медицинская помощь сотрудниками скорой помощи. Сапёры УВД обнаружили и обезвредили взрывное устройство. Пожарные, прибывшие на место, убедились в отсутствии возгорания. Полиция организовала оцепление территории, энергетики отключили газораспределительный пункт от электроснабжения.

- Сотрудники аварийной службы успешно прошли учения и справились со всеми поставленными задачами. Главное для специалистов АДС в подобных ситуациях – это скорость реагирования и четкость всех действий. Бригада должна быть на месте в кратчайшие сроки после получения сигнала об опасности. Сегодняшние совместные учения со спецслужбами города показали, что спасатели «Екатеринбурггаза» готовы к любым происшествиям. Подобные проверки боевой готовности проходят по утвержденному плану каждый год, – рассказал начальник Аварийно-диспетчерской службы АО «Екатеринбурггаз» Андрей Макаров.

Как проходили учения ранее, можно посмотреть ЗДЕСЬ.