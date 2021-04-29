«Нижнетагильская литейная компания» накопила долг в 15 миллионов перед своими работниками

В адрес руководства организации внесено представление с требованием погашения задолженности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура Дзержинского района выяснила, что в «Нижнетагильской литейной компании» с декабря 2020 года по март 2021 326 работников получали зарплату несвоевременно или не в полном объеме, из-за этого сформировалась задолженность в размере 15 миллионов рублей.

- Прокуратура Дзержинского района приняла комплекс мер, направленных на восстановление трудовых прав работников предприятия. Так, в адрес руководства организации внесено представление с требованием погашения задолженности по зарплате, - сообщили пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также к ответственности привлекли директора ООО «Нижнетагильская литейная компания». В следственном комитете возбудили уголовное дело по 145.1 «Полная невыплата свыше 2 месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации». Расследование дела продолжается.