Бывшая невестка оставила пенсионерку из Нижнего Тагила без единственной квартиры

Женщину вот-вот выселят на улицу. Фото: TagilCity.ru

65-летняя жительница Нижнего Тагила Галина Казанцева ждет выселения из своей единственной квартиры. По словам женщины, которая является инвалидом второй группы, из квартиры ее выселяет бывшая невестка, которая работает адвокатом. Об этой истории пишет издание TagilCity.ru.

Женщина, 12 лет отработала в ракетных войсках стратегического назначения в поселке Свободный. У нее серьезное заболевание глаз, но из-за проблем с жильем, Галина Казанцева вынуждена пропускать реабилитацию, которую она регулярно проходит в Кисловодске. Время и деньги семья теперь тратит на судебные разбирательства. Причина тому – неудачный брак ее сына – Алексея Николайчука.

Алексей и его теперь уже бывшая супруга познакомились в 2003 году: Ларисе на тот момент было 45, а Алексею – всего 27 лет. Он трудился на НТМК, а она работала адвокатом. Через год они решили создать семью, не заключая брачного контракта.

Фото: TagilCity.ru

Пара взяла в ипотеку квартиру в доме №60 по улице Дружинина в Нижнем Тагиле. Там сделали ремонт и купили в кредит дорогую мебель. Алексей, по словам его матери, зарабатывал на ипотеку и кредит, передавая деньги жене, но та, как оказалось, взносы не платила. Позже долги закрыл глава семьи.

Но на этом история с кредитами не закончилась. В 2007 году Лариса уговорила маму своего мужа оформить на себя кредит на 900 тысяч рублей в «Банке Москвы», а Алексей написал расписку о том, что получил о матери эту сумму под 16% годовых. Эти деньги понадобились Ларисе, чтобы погасить другие кредиты.

Три года Лариса сама выплачивала кредит в «Банке Москвы», а потом перестала, и тогда на Галину Казанцеву, как на заемщицу, обрушились звонки от коллекторов. Потом в 2013 году Лариса и Алексей развелись, а на Галине остался долг в 800 тысяч рублей.

А потом произошла следующая история, Лариса неожиданно погасила весь долг по ипотеке, а на Алексея повесили из-за этого долг в 980 тысяч рублей перед бывшей супругой. За половину стоимости автомобиля и квартиры.

Фото: TagilCity.ru

Квартира, где сейчас проживает Галина Казанцева (по улице Садовой) до 2016 года была записана на Алексея, а потом он ее переоформил ее на мать. После этого Галина Казанцева продала свое жилье на Вагонке, чтобы погасить совместные кредиты Алексея и его бывшей супруги. Из-за этого Алексей и переписал на маму жилье, которое ему досталось от бабушки.

Сейчас в ситуации из-за долгов Алексея перед бывшей супругой крайней осталась его мать, которую приставы намерены выселить из квартиры на улице Садовой. Документы об оплате услуг ЖКХ уже приходят на имя Ларисы Николайчук.

По документам квартира перешла в собственность Ларисы с конца 2020 года. Жилье переписали без подписей и уведомлений в адрес семьи Алексея на основании постановления акта за подписью судебных приставов.

Сама Лариса с журналистами не общается.

С 20 чисел апреля 2021 года 65-летняя Галина Казанцева выходит на одиночные пикеты, чтобы привлечь внимание к своей проблеме. Женщина вот-вот окажется на улице. Пока на ее непростое положение обратили внимание только журналисты.