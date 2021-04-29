В Свердловской области за десять дней задержали больше трех тысяч водителей за тонировку

Фото: УГИБДД по Свердловской области

За десть дней в Свердловской области поймали больше трех тысяч водителей за несоответствующую тонировку автомобилей. Всех привлекли к административной ответственности. Рейды проходили с 19 по 28 апреля.

- Вместе с протоколами нарушения водителям вручено 899 требований о прекращении противоправного действия. За невыполнение выданного требования возбуждено 30 дел об административных правонарушениях, - сообщает Уральский меридиан со ссылкой на УГИБДД по Свердловской области.

Тонированные ветровые и боковые стекла зачастую становятся причиной аварий, особенно в темное время суток. А с начала года на дорогах региона задержали и привлекли к ответственности больше 18 тысяч водителей. на 130 из которых составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.