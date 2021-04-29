В Екатеринбурге большегруз повредил мост при перевозке экскаватора

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге грузовик Volvo повредил мост во время транспортировки негабаритного груза. Инцидент произошел в ночь на 29 апреля в районе 18 километра ЕКАД. Прибывшие на место сотрудники ГАИ установили, что водитель перевозил экскаватор и не рассчитал высоту перевозимого груза. Люди в этой аварии не пострадали.

- Большегрузом управлял мужчина 41-летний житель республики Казахстан. При движении по ЕКАД ночью он заметил путепровод, при проезде конструкции снизил скорость и медленно продолжил движение, задев мост, он сразу же остановился», - сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Ширина перевозимого груза составляет 3,4 метра, высота 5,7 метра и является негабаритом. У водителя не было документов на перевозку такого груза, тахографа и страхового полиса ОСАГО. В отношении виновника аварии составлены административные материалы за повреждение дорожного сооружения, управление транспортным средством без тахографа, нарушение правил перевозки грузов.

Большегруз поместили на специализированную стоянку. Ограничений в движении на месте аварии нет, повреждения конструкции не влияют на безопасность дорожного движения. По факту ДТП проводится проверка сотрудниками полиции.