В Екатеринбурге продают старинный особняк XIX века, в котором жил революционер Николай Толмачев

Старинный особняк находится в самом центре города на улице Розы Люксембург. Фото: сервис Yandex.Карты

На сайте n1.ru появилось объявление о продаже одного из дореволюционных домов города. Речь идет о двухэтажном особняке на улице Розы Люксембург, 8/10. Заявленная цена - 29 миллионов рублей. Сейчас в нем располагается культурный комплекс.

- Особняк полностью переделан под ресторан с дизайнерским ремонтом в стиле «Лофт» и стильной мебелью, успешно сдан в догосрочную аренду бару-коптильне «чо? Капчо!» bbq (1 этаж) и кафе «kam with me» (2-й этаж), - сообщается в объявлении.

На территории особняка проходили мероприятия музыкального фестиваля Ural Music Night. Отметим, что сам особняк был построен во второй половине XIX века. Он известен, например, тем, что в нем родился и жил в детстве участник Февральской и Октябрьской революций Николай Толмачев. Его отец, банковский служащий, снимал комнаты в аренду у земского врача Всеволода Доброхотова, владевшего зданием. В поздние дореволюционные годы здесь работали фотографическая мастерская и зубная лечебница. При СССР дом был отдан под коммунальное жилье. В новейшей же истории здание стали использовать для коммерческих нужд. Тут работали офисы, магазины и кафе.