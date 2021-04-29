Родителям Екатеринбурга нужны дежурные группы в садиках на время майских выходных

13% взрослых согласны водить детей в дошкольные учреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге родители малышей заявили, что им необходимы дежурные группы в детских садах на время продленных майских выходных: с 4 по 7 число. Департамент образования рекомендовал заведующим садиков учесть их мнение по результатам опроса.

- Результаты опроса показали, что у родителей есть потребность в работе детских садов в этот период - около 13 % от общего количества воспитанников по городу, - сообщают в департаменте образования Свердловской области.

В зависимости от количества детей, которых родители планируют привести, организуется необходимое количество работающих сотрудников в дошкольных учреждениях. В эти дни родителям необходимо будет поставить своего ребенка на питание до 12:00 30 апреля. Никаких справок с законных представителей детей не требуется.