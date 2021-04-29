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Происшествия29 апреля 2021 9:35

В Екатеринбурге рабочего убило монтажным инструментом, упавшим с 30 этажа

Инцидент произошел 23 апреля, через несколько дней мужчина скончался
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу

Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 23 апреля на строительной площадке по улице Ткачей на голову работника с высоты 30 этажа упал монтажный инструмент. Мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, его доставили в больницу, но через несколько дней он скончался.

Прокуратура проведет проверку, в ходе которой выяснится, соблюдалась ли на стройке техника безопасности.

- По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства трагедии, Точную причину смерти рабочего определит судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются работники стройки и очевидцы происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧП