Ушел на рыбалку: в Новоуральске пропал 82-летний пенсионер

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

В Новоуральске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают 82-летнего Щекалева Валерия Павловича, который 23 апреля вышел на рыбалку и не вернулся. Предположительно, что искать пожилого человека в районе Верх-Нейвинского водохранилища.

- Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, темные глаза, - сообщают добровольцы «ЛизаАлерт».

На момент пропажи мужчина был одет в коричневый камуфляжный костюм, черные утепленные сапоги, черную шапку, с собой у него был рыбацкий ящик.

Если вы знаете, где может находиться пенсионер, сообщите по номеру горячей линии 88007005452 или по телефону экстренных служб 112.