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Общество29 апреля 2021 8:15

Попадается не в первый раз: в Верхней Пышме задержали пьяного водителя

За повторное нарушение ПДД мужчине грозит до двух лет лишения свободы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы

Мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был нетрезв. В таком состоянии его стражи порядка поймали не в первый раз. Ранее горе-водитель уже лишался прав на полтора года и получал штраф в 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, 23 апреля мужчина опустошил бутылку вина, после чего его потянуло на приключения и он сел на руль. Неизвестно, чем закончилась бы его пьяная поездка, если бы на пути не встретились стражи порядка.

- Сотрудники патрульной службы заподозрили неладное и предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Задержанный сопротивляться не стал, так как понимал, что он виноват в содеянном, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или реальный срок до двух лет лишения свободы.