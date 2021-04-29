Попадается не в первый раз: в Верхней Пышме задержали пьяного водителя

Мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения. Оказалось, что мужчина был нетрезв. В таком состоянии его стражи порядка поймали не в первый раз. Ранее горе-водитель уже лишался прав на полтора года и получал штраф в 30 тысяч рублей.

Как выяснилось, 23 апреля мужчина опустошил бутылку вина, после чего его потянуло на приключения и он сел на руль. Неизвестно, чем закончилась бы его пьяная поездка, если бы на пути не встретились стражи порядка.

- Сотрудники патрульной службы заподозрили неладное и предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Задержанный сопротивляться не стал, так как понимал, что он виноват в содеянном, - сообщили в ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей, или реальный срок до двух лет лишения свободы.