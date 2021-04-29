Свердловчан призвали остаться дома на Пасху и Ураза-байрам

Главный санитарный врач Свердловской области призвал людей не ходить в храмы и мечети в предстоящие Пасху и Ураза-байрам из-за пандемии коронавируса. Дмитрий Козловский посоветовал жителям региона не принимать гостей и не навещать родственников, поскольку риски для здоровья окружающих остаются высокими.

- Чтобы защитить себя и своих родных от этой опасной инфекции, не омрачить светлые праздники, рекомендуем встретить Пасху и Ураза-байрам дома, в кругу семьи, без посещения мероприятий с массовым пребыванием людей, - отмечают в пресс-службе роспотребнадзора Свердловской области.

В ведомстве предупреждают, если вы все же решитесь посетить храм или мечеть, необходимо соблюдать меры безопасности: носить маску, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать дистанцию.