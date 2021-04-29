Авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Анапу

Планируется, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания Utair увеличивает количество рейсов на российский юг на весенне-летний сезон. С 3 мая из уральской столицы запускается прямое сообщение до Анапы. Планируется, что вылеты будут осуществляться дважды в неделю: по понедельникам и четвергам.

- По просьбе жителей Урала мы открыли новый маршрут из Екатеринбурга в Анапу, и теперь можно будет добраться до черноморского побережья прямым рейсом всего за три часа, - сообщает пресс-служба авиакомпании Utair.

Раньше прямых билетов до Анапы из Екатеринбурга не было, туда можно было добраться только с пересадками. Билеты на прямой рейс уже появились в продаже на сайте компании и в специальном приложении. Стоимость перелета в одну сторону составит от семи тысяч рублей.