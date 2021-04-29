В Екатеринбурге будут судить мужчину, избившего врача на вызове

Инцидент произошел 12 декабря 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который избил врача. Инцидент произошел 12 декабря 2020 года. Тогда медик в составе бригады приехала на вызов в один из многоквартирных домов уральской столицы и по ошибке постучалась в чужую квартиру. В это время там находился пьяный мужчина, проснувшийся от визита неожиданного гостя.

- Он, осознавая, что женщина является сотрудником медицинского учреждения, из хулиганских побуждений нанес множественные удары в область головы потерпевшей, причинив последней телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело отправили на рассмотрение в Кировский суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.