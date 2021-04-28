Вез внуков в кружок: на Урале пенсионер с двумя детьми попал в ДТП

Фото: Управле­ние ГИБДД ГУ МВД Рос­сии по Свердловской области

В поселке Рудничный Свердловской области пенсионер на отечественной Lada вместе со своими внуками попал в ДТП. Инцидент произошел днем 28 апреля. Установлено, что 65-летний мужчина не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в столб. В аварии пострадали 13-летняя девочка, которая сидела на заднем сидении и не была пристегнута ремнем безопасности. Ее увезли в больницу с сотрясением мозга и ушибами. 8-летний мальчик травм в ДТП не получил.

Водитель не стал вызывать инспекторов ДПС и самостоятельно обратился за помощью медиков. Врачи и сообщили, что ребенок получил повреждения во время аварии.

- Водитель привлекли к ответственности за оставление места ДТП. Также у него было выявлено алкогольное опьянение, но он утверждает, что пил после ДТП Установлено, что участники аварии являются жителями города Краснотурьинска, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Мужчина рассказал, что вез внуков в дом культуры на занятия в кружке. После ДТП он был в состоянии стресса, поэтому и употребил алкоголь. Теперь полицейским предстоит выяснить настоящую причину аварии.