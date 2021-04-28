Горел мусор: в Екатеринбурге спасатели потушили пожар на площади 500 квадратных метров

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Черняховского произошел крупный пожар. На открытой площадке загорелись деревянные поддоны и мусор на общей площади в 500 квадратных метров. Сообщение на пульт дежурного поступило в 15:21 по местному времени.

- В 17:28 огнеборцы локализовали пожар. В 18:37 открытое горение было ликвидировано. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара участвовали семь единиц пожарной техники, а также 17 человек личного состава.