В Екатеринбурге центр амбулаторной онкологической помощи принял первых пациентов

Центр открыли в рамках национального проекта «Здравоохранение» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге показали, как работает центр амбулаторной онкологической помощи, который открыли на базе городской больницы № 3 в декабре 2020 года. После получения лицензии здесь приняли первых пациентов. По направлению врача люди могут пройти дополнительные диагностические исследования, чтобы точно узнать свой онкологический статус.

- Тут проводятся КТ-исследования, маммография, УЗИ, рентген, эндоскопия. Это очень удобно для пациентов. Все снимки расшифровываются, и если у пациента подтверждается диагноз, то его записывают на прием в Свердловской онкологический диспансер, - отметили в минздраве Свердловской области.

Центр открыли в рамках национального проекта «Здравоохранение» для жителей Екатеринбурга. Его цель – повысить доступность и качество медицинской помощи онкологическим больным. Первыми пациентами стали жители Железнодорожного района.