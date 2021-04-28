Названа причина гибели племянника бывшего вице-президента «Города без наркотиков» Евгения Маленкина

Максиму Маленкину было 25 лет. Фото: страница "Вконтакте"

Стала известна причина смерти племянника бывшего вице-президента фонда «Город без наркотиков» Евгения Маленкина.

Напомним, окровавленное тело 25-летнего Максима Маленкина было найдено на берегу Исети. Рядом с его телом нашли сотовый телефон и кошелек. Перед смертью парень вел себя довольно странно.

- Согласно данным экспертизы, причиной смерти стало переохлаждение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе регионального СК.

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