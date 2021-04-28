Искали с беспилотником: в Полевском мужчина выгуливал собаку в лесу и потерялся

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Полевском 40-летний мужчина решил выгулять собаку в ближайшем лесу и потерялся. Сообщение в экстренные службы поступило утром 28 апреля. На его поиски отправили спасательный отряд МЧС, полицейские и росгвардейцы. Мужчина несколько раз звонил родственникам со своего мобильного телефона, но скоро его батарея разрядилась.

- Спасатели обследовали район поиска с земли, а сотрудники Росгвардии обследовали территорию при помощи беспилотной авиационной системы, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Через 10 часов беспилотник обнаружил мужчину. После этого наземная группировка нашла его в течение часа и эвакуировала в населенный пункт. От госпитализации он отказался. Всего в поисковой операции были задействованы 10 человек и 4 единиц техники.