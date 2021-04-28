Рейс из Сочи до Екатеринбурга задержали на 4,5 часа

Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Пассажиры, которые собирались вылететь из Сочи в Екатеринбург, 28 апреля столкнулись с продолжительной задержкой рейса. Читатель «КП-Екатеринбург» рассказал, что самолет «Уральских авиалиний» должен был отправиться в столицу Урала в 17: 30 по местному времени, однако сначала его задержали на три часа. При этом людей об этом никто не предупредил, им не прислали ни смс, ни почтовой рассылки.

- Рейс «У6-322» до Екатеринбурга задержали из-за позднего прибытия воздушного судна в аэропорт, - коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Чуть позже пассажирам объявили, что прибытие на Урал откладывается еще на полтора часа, и неизвестно, во сколько самолет прилетит в Екатеринбург. Людей это не особо расстроило, из-за хорошей погоды они просто пошли гулять по территории воздушной гавани и за ее пределами.

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