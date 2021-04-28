Вечный огонь ко Дню Победы готов

Фото: предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

28 апреля 2021 г. специалисты АО «Екатеринбурггаз» провели техническое обслуживание Вечного огня на площади Коммунаров. Сотрудники достали из чаши мусор, прочистили элементы чаши, покрасили внешнюю обрешётку и возложили цветы к мемориалу.

В 2020 году «Екатеринбурггаз» усовершенствовал конструкцию Вечного огня на площади Коммунаров, установив новый защитный механизм для предотвращения попадания мусора в чашу. Автор защитной установки – сотрудник Центрального аварийно-диспетчерского управления Александр Сухотин с 24-летним стажем работы в газовой службе. По словам специалистов, проводивших работы, благодаря защите в чашу стало попадать значительно меньше стекла, пластика и других посторонних предметов.

Фото: предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

-Наша задача во время каждого технического обслуживания – качественно очистить мемориал от мусора и грязи, чтобы огонь не погас. А накануне майских праздников еще и освежить внешний вид Вечного огня, ведь каждый год сюда приходят сотни людей возложить цветы. Иногда из чаши мы достаем очень странные предметы, например, сегодня кто-то колечко оставил. Хочется, чтобы жители Екатеринбурга с большим уважением относились к своей истории и воевавшим героям. Помнили, что Вечный огонь – это не мусорная урна, а все-таки мемориал памяти, – рассказал мастер Производственного управления №2 АО «Екатеринбурггаз» Николай Кирьянов.

Фото: предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

Аналогичные работы сотрудники АО «Екатеринбурггаз» провели на Широкореченском мемориале. Вечный огонь на Широкой речке был зажжен в 2015 году и оборудован более современным оборудованием и автоматической системой управления.

Фото: предоставлено пресс службой Екатеринбурггаз

Вечный огонь был зажжен в Свердловске в июле 1959 года на месте захоронения погибших в Гражданской войне. В 2007 году на мемориал была завезена земля с мест сражений Великой Отечественной Войны. Первоначально Вечный огонь питался от резервуара со сжиженным газом и требовал постоянной заправки. А в начале 2000-х к памятнику подвели природный газ. Вот уже 60 лет екатеринбургские газовики являются хранителями Вечного огня.

О том, какие еще странные находки встречают газовики во время технического обслуживания Вечного огня, читайте здесь: http://www.ekgas.ru/news/news-1292.html