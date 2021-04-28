Пассажир оказался наркокурьером: в Екатеринбурге задержали парня с партией запрещенных веществ

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала курьера с крупной партией запрещенных веществ. 33-летнего мужчину на японской иномарке Honda остановил наряд ДПС для проверки документов. Оперативная группа и специалисты по контролю над оборотом наркотиков осмотрели салон машины. В сабвуфере, который находится в багажнике, обнаружили сверток, принадлежащий 25-летнему пассажиру автомобиля.

- Ранее молодой человек уже имел проблемы с законом, он был судим по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Экспертиза установила, что неизвестным веществом оказался мефедрон массой 195,26 грамма, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.

25-летнего парня задержали. В полиции возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». . Ведется расследование.