В школе Свердловской области произошла вспышка коронавирусной инфекции

Новые случаи заболевания регистрировались с 5 по 27 апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Тугулым Свердловской области в местной школе № 26 произошла вспышка инфекции COVID-19. Коронавирус подтвердили у 28 человек, среди них 17 учеников и 11 преподавателей.

- Талицким территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области по данному факту было своевременно организовано эпидемиологическое расследование, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ведомство утверждает, что новые случаи заболевания регистрировались с 5 по 27 апреля. Во время расследования выяснилось, что руководство школы не соблюдало меры безопасности.

В организации не было запаса антисептиков и дезинфицирующих средств, не у всех школьников ежедневно измеряли температуру. Также многие сотрудники не привиты от коронавируса. Классы, в которых работали заболевшие преподаватели, переведены на дистант. Расследование продолжается