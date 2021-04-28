В Свердловской области 29 апреля объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Из-за ветра в нескольких районах есть риск возникновения пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение из сильного ветра 29 апреля. Ожидается, что его порывы будут достигать 20 метров в секунду, из-за этого в нескольких районах есть риск возникновения пожаров. Спасатели региона рекомендуют горожанам соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

- Возможен обрыв линий электропередач, повреждения кровельных конструкций зданий. Рекомендуется без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, - отмечают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Автомобилистам рекомендуют не парковать автомобили около деревьев и рекламных щитов. Если вам понадобится помощь спасателей, обратитесь по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».