Жители Екатеринбурга стесняются ходить в туалет на работе

Многих работающих горожан не устраивает качество туалетных комнат Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждый пятый житель Екатеринбурга стесняется ходить в туалет на работе. Такие данные приводит портал Зарплата.ру по итогам анонимного опроса, проведенного с 23 по 27 апреля 2021 в интернете.

21% опрошенных горожан не любят и стесняются ходить в туалет на работе, 19% респондентов говорят, что предпочитают потерпеть позывы, 28% ждут подходящего момента, когда коллеги покинут туалетную комнату, а 7% горожан никогда не посещают туалет на работе. Женщины оказались более стеснительны, чем мужчины: 63% и 37% соответственно.

Многие работающие жители Екатеринбурга недовольны качеством туалетов. 27% респондентов считают, что кабинок недостаточно, 31% говорят, что в кабинках нет туалетной бумаги, 16% жалуются на невозможность закрыть дверь в кабинке, 13% говорят о неприятном запахе, 3% сотрудников вообще не имеют доступа к туалету. 7% работодателей предпочли установить лимит на посещение туалета в течение рабочего дня для сотрудников.