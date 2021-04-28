Прокуратура проверила воду в реке рядом с полигоном «Северный»

Фото: Александр Аникин ИА "Уральский меридиан"

Природоохранная прокуратура Свердловской области проверила воду в реке Крутиха рядом с полигоном «Северный» под Екатеринбургом.

Выезд на реку состоялся после обращения общественников из организации «Зеленый щит» по вопросу загрязнения воды в речке. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Осенью 2020 года общественники впервые проверили воду в реке Крутиха. Тогда оказалось, что предельно допустимая концентрация железа здесь превышена в десять раз, а марганца – в 93 раза.