Оставил записку и спрятался в лесу: на Урале мужчина жестко расправился с женой

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Ровно год назад в одном из поселков Тугулымского района Свердловской области 29-летний мужчина в своем доме устроил небольшой банкет, в ходе которого поссорился с женой и зарезал ее.

После этого хозяин дома продолжил в одиночестве застолье, после которого сел за руль автомобиля жены и стал на большой скорости колесить по поселку. Периодически мужчина покупал пиво, после чего продолжал разъезжать на автомобиле. После этого он вернулся домой, где понял, что рано или поздно его поймают за совершенное убийство.

Тогда убийца оставил дома записку, в котором признался в убийстве, а потом сел за руль автомобиля и скрылся на нем в лесу. На странное поведение мужчины обратила внимание местная жительница. Раньше он никогда не катался на машине супруги. Об этом она сообщила участковому уполномоченному, который и обнаружил тело женщины.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

Через несколько дней мужчину нашли в лесу. В конце апреля 2021 году обвиняемому вынесли приговор.

- Защелкнуть на его запястьях наручники удалось в тот момент, когда мужчина вышел из лесу, надеясь перехватить немного еды у своих знакомых. Орудие преступления сыщиками также обнаружено и передано нашим коллегам из регионального СКР для приобщения к материалам уголовного дела, - рассказывает глава пресс-службы МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В СКР рассказали о том, что мужчине наконец-то вынесли приговор.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщает старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. – Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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