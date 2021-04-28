Детская железная дорога в Екатеринбурге переходит на летний график работы

Фото:предоставлено СвЖД

С 1 мая Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге переходит на летний график работы. Поезда начнут курсировать ежедневно, рейсы будут выполняться каждые полчаса. Первый поезд со станции Екатеринбург-Детский будет отправляться в 11:00; последний – в 18:28 в будни, в 20:04 – в выходные и праздничные дни.

Фото:предоставлено СвЖД

Свердловская детская железная дорога является любимым семейным аттракционом горожан и гостей уральской столицы. Ее протяженность – 3,1 км. Малая магистраль объединяет три станции и два остановочных пункта. С 2017 года (после проведенной реконструкции) ДЖД работает круглый год.

Парк подвижного состава малой магистрали насчитывает пять действующих локомотивов и девять пассажирских вагонов. В летний сезон помимо современных вагонов в состав поездов будут включать отреставрированный ретро-вагон серии 3Aw Pafawag. Во время поездки пассажиры смогут оценить тщательно воссозданный интерьер, почувствовать его неповторимую уютную атмосферу, а также выпить чаю из стакана в традиционном подстаканнике. В перспективе из нескольких таких вагонов планируется сформировать отдельный ретро-состав, который будут водить раритетные узкоколейные тепловозы, а по особым случаям – паровоз.

На базе Свердловской детской железной дороги создан уникальный Музей узкоколейных железных дорог. Экспозиция в здании старого вокзала малой магистрали (станция Центральная) рассказывает об истории развития «узкоколеек» в нашей стране и за рубежом. Также там можно увидеть масштабные модели подвижного состава, действующие макеты железнодорожных станций и сооружений, коллекции подстаканников (более 300 экземпляров), знаков отличия и сувенирных значков (около 1000 единиц).

Фото:предоставлено СвЖД

На открытой выставочной площадке представлено несколько десятков образцов узкоколейной железнодорожной техники: паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения. Семь экспонатов имеют официальный статус памятников науки и техники Российской Федерации.