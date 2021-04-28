Названы место и хедлайнеры этно-сцены фестиваля Ural Music Night

В 2021 году музыкальный фестиваль пройдет вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этно-сцена фестиваля Ural Music Night, который пройдет 25 июня 2021 года в Екатеринбурге, расположится у Театра юного зрителя.

Хедлайнерами этой сцены станет столичная группа «Kle2Go», которая выступит с авторской инструментальной программой в жанре фолк-джаз.

Также на этой площадке выступит коллектив MVF Band из Армении, в композициях которого объединена народная музыка и современные мотивы. Здесь выступят и музыкальные коллективы «ИзумRUд» (Екатеринбург), Hod la zba (Москва) и «Неизвестный композитор» (Архангельск). Об этом сообщают организаторы фестиваля Ural Music Night.

Отметим, что в прошлом году музыкальный фестиваль провели 18 сентября из-за пандемии.