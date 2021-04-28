Свердловские власти намерены взыскать с госпиталя имени Тетюхина 1,4 миллиарда

У госпиталя Тетюхина - очередные финансовые проблемы Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 мая в Арбитражном суде Свердловской области состоится заседание по иску Корпорации развития Среднего Урала к госпиталю восстановительных инновационных технологий имени Владислава Тетюхина на сумму в 1,4 миллиарда рублей.

Свердловские власти намерены взыскать с медицинского учреждения 1,2 миллиарда рублей, которые выделялись на строительство учреждения, а также 200 миллионов рублей в качестве процентов.

В КРСУ заявили, что у корпорации не осталось других механизмов защиты интересов Свердловской области, кроме обращения в суд.

Фото: сайт Арбитражного суда Свердловской области

Центр имени Тетюхина строился на деньги мецената Владислава Тетюхина, который вложил 3 миллиарда рублей, и деньги из бюджета Свердловской области – те самые 1,2 миллиарда рублей.

Деньги центр не смог вернуть вовремя из-за финансовых трудностей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb